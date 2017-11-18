王沪宁首次以中央文明委主任的身份亮相公开报道

全国精神文明建设表彰大会17日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂会见参加大会的新一届全国文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、未成年人思想道德建设工作先进代表和全国道德模范代表，向全体代表表示热烈的祝贺，勉励他们再接再厉，在社会主义精神文明建设中再立新功、作出表率。

中共中央政治局常委、中央文明委主任王沪宁参加会见并出席表彰大会。《新京报》报道称，这是王沪宁首次以中央文明委主任的身份亮相公开报道。此前，这一职务由刘云山兼任。

丁薛祥参加会见，刘延东参加会见并在会上宣读表彰决定，黄坤明参加会见并主持表彰大会。

王沪宁在表彰大会上讲话时表示，习近平总书记亲切会见全体与会同志，充分体现了总书记对社会主义精神文明建设的高度重视，对精神文明建设战线同志们的殷切关怀。5年来，社会主义精神文明建设取得了历史性成就、发生了历史性变革，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。在新时代抓好精神文明建设，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，重中之重是加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育和宣传阐释。要积极培育和践行社会主义核心价值观，加强理想信念教育，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，深化群众性精神文明创建活动，坚持以人民为中心的工作导向，注重典型示范引领，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。要加强党的领导，推动各项工作改进创新，激励人们为实现党的十九大确定的目标任务而奋斗。

据中国共产党新闻网报道，1997年5月，中央精神文明建设指导委员会在北京成立。它是党中央指导全国精神文明建设工作的议事机构。

据新华网最新简历显示，中央精神文明建设指导委员会办公室主任由中央政治局委员、中央书记处书记，中央宣传部部长黄坤明兼任。

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