中国国务院印发《方案》：划转国有资本充实社保基金

中国国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》指出，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围。划转比例统一为企业国有股权的10%。

新华社报道称，《方案》是全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强社会保障体系建设的重要举措。

《方案》指出，中国统一的企业职工基本养老保险制度建立以来，各项工作取得明显成效，对建立社会主义市场经济体制、维护改革发展稳定大局、保障企业离退休人员权益发挥了重要作用。同时，受多种因素影响，形成了一定的企业职工基本养老保险基金缺口。随着经济社会发展和人口老龄化加剧，基本养老保险基金支付压力不断加大。在推动国有企业深化改革的同时，通过划转部分国有资本充实社保基金，使全体人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，促进改革和完善基本养老保险制度，实现代际公平，增强制度的可持续性。

《方案》主要内容包括以下方面。一是划转范围、对象、比例和承接主体。将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。划转比例统一为企业国有股权的10%。社保基金会和各省（区、市）国有独资公司等承接主体，作为财务投资者，不干预企业日常生产经营管理，其收益主要来源于股权分红。二是划转程序和划转步骤。按照试点先行、分级组织、稳步推进的原则完成划转工作。2017年选择部分中央企业和部分省份开展试点；2018年及以后，分批开展。三是划转配套措施。自本方案印发之日起，划转范围内企业涉及国有股权变动的改革事项，企业改革方案应与国有资本划转方案统筹考虑。探索建立对划转国有股权的合理分红机制。承接主体持有的国有资本收益，由同级财政部门适时实施收缴，专项用于弥补企业职工基本养老保险基金缺口。自本方案印发之日起，现行国有股转（减）持筹集社会保障基金政策停止执行。

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