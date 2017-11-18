西藏林芝震后救援力量到位 航空、供电等正常

18日6时34分，西藏林芝市米林县发生6.9级地震，截至发稿暂无人员伤亡。

中新网报道，据林芝市供电公司工作人员沙永倩介绍，经排查，林芝市供电公司，林芝七县供电公司，巴河发电公司，检修公司林芝运维分部所辖输变电设备和电站运行正常，无工作人员伤亡。目前，林芝供电公司和运维分部现已启动重大自然灾害应急预案，随时做好输电线路震后隐患排查及应急准备。

地震发生后，林芝军分区立即组织1000余名官兵整装待命，随时准备进驻灾区救灾。7时35分，该部侦察科长桂拥军已率领1个班的人员携带相关设备，前往震中色季拉山一带了解灾情。

米林机场离林芝市区约55公里，地震发生时，米林机场震感明显。随后林芝航站立即启动应急预案，工作人员第一时间检查了机场跑道等运行保障设施设备。目前，米林机场设施设备未发现异常，航班进出港计划未受影响。第一架航班已于8:52分到港。

同时，指挥担负川藏线318国道养护保通任务的武警交通二支队派出3个先遣组20余名官兵，携带生命探测仪、卫星综合指挥车、抢通机械等装备，兵分三路紧急赶赴地震震中展开生命救援和灾情实地踏勘。另外，武警交通二支队100余名官兵，40多台套专业大型救援机械及医疗救护和救援物资车辆等已集结完毕，随时增援。

目前，西藏公安边防总队林芝支队机动中队和基层派出所官兵已经携带相关设备，前往震中对辖区受灾情况进行排查并对辖区群众进行安抚。

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