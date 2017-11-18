一地两检 港粤签合作安排 “三步走”踏出第一步

随着香港立法会通过支持政府高铁“一地两检”的无约束力议案，港府18日中午与中国内地签署《内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》，正式展开“三步走”计划。仪式在礼宾府宴会厅举行，行政长官林郑月娥与广东省省长马兴瑞签署《合作安排》。

据香港星岛日报网报道，林郑月娥表示，就跨境高铁而言，高效省时的通关程序对全面体现广深港高铁快捷、方便的优点至为重要。在西九龙站实施“一地两检”能够让乘客便捷往来全国各地，也容许香港日后可开通直达更多内地城市的高铁服务，将可发挥广深港高铁香港段最大的运输、社会和经济效益。

她表示很高兴今天与马省长签署《合作安排》，正式展开“三步走”程序。特区政府会小心考虑香港社会各界包括立法会议员提出的意见，在推展“一地两检”工作时作适当的跟进，争取如期在西九龙站落实有关通关程序。

林郑月娥还将于下午约4时15分，就《合作安排》及今日举行的粤港合作联席会议第20次会议事宜，在政府总部会见传媒。

政府7月提出高铁“一地两检”建议时，同步提出“三步走”程序，今日的签署是正式启动“三步走”。根据“三步走”，签署协议后，将共同寻求全国人大常务委员会，通过决定批准及确认《合作安排》，是为第二步；最后一步则是据人大决定展开本地立法工作，以达至广深港高铁香港段在明年第三季通车时，可在西九龙总站实施“一地两检”的目标。

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