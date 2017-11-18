中国财政部谈＂国资充实社保＂：不许出现大量变现国资

中国财政部网站11月18日发布消息称，近日，国务院印发了《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（以下简称《方案》）。财政部表示，在《方案》实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

澎湃新闻报道，对于《方案》的实施是否意味着要通过大量变现国有资本用于弥补企业职工基本养老保险基金缺口，财政部表示，这样理解是不正确的。划转实施的意义，在于推动国有企业改革的同时，体现国有企业发展成果全民共享，促进改革和完善基本养老保险制度。对于划转的国有资本，《方案》明确指出，要建立国有资本划转和企业职工基本养老保险基金缺口逐步弥补相结合的运行机制。国有资本划转后，一是国有资本的收益主要来源于股权分红，由社保基金会等承接主体持有。今后，由各承接主体的同级财政部门统筹考虑基本养老保险基金的支出需要和国有资本收益状况，适时实施收缴。目前，我国企业养老保险基金总体上有较大规模的结余，基本养老保险基金有相当存量，短期内财政部门不会对划转的国有资本实施收益收缴，不会导致承接主体变现国有资本。二是《方案》提出，社保基金会等承接主体经批准可以通过国有资本运作获取收益。国有资本运作主要是国有资本的结构调整和有序进退，目标是实现国有资本保值增值，获取更多收益，不是简单的变现国有资本。三是社保基金会等承接主体要履行3年以上的禁售期义务，并应承继原持股主体的其他限售义务。在禁售期内，如划转涉及的相关企业上市，还应承继原持股主体的禁售期义务。因此，在上述期限内承接主体也不会变现国有资本。综上，划转建立的是补充社保基金的长效机制，随着国有资本的做强做优做大，将更好地体现国有企业发展成果全民共享，更好地保障和改善民生。在《方案》实施的过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

至于划转的范围、对象和比例，财政部表示，《方案》明确，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。划转对象方面，为避免对企业国有股权的重复划转，《方案》规定，中央和地方企业集团已完成公司制改革的，直接划转企业集团的股权。考虑到现阶段部分企业集团是全民所有制企业，尚不具备划转股权的条件，《方案》提出，中央和地方企业集团未完成公司制改革的，抓紧推进改革，改制后按要求划转企业集团的股权；探索划转未完成公司制改革的企业集团所属一级子公司的股权。

划转比例方面，综合企业职工基本养老保险基金缺口测算情况、基本养老保险制度改革正在推进以及国有企业发展现状，《方案》将划转比例确定为企业国有股权的10%。今后，结合基本养老保险制度改革及可持续发展要求，如需进一步划转，再作研究。

免费试阅14天