中国31省份前三季人均消费榜：北京天津上海突破2万

中国国家统计局近日公布了31省区市2017年前三季度居民人均消费支出，其中，上海居民花钱最多，前三季度人均消费支出为29440.77元（人民币，下同）。北京、天津也超过2万元。此外，还有9省市前三季居民人均消费支出“跑赢”全国。

据中新经纬客户端消息，国家统计局数据显示，2017年前三季度，全国居民人均消费支出13162元，比上年同期名义增长7.5%，扣除价格因素，实际增长5.9%。

上海前三季度居民人均消费支出位居全国首位，达到29440.77元。北京排名第二，前三季度居民人均消费支出达到27448.15元。天津也突破2万元大关，达到20657.58元。这三地是前三季度全国仅有的居民人均消费支出超过2万元大关的地区。

居民消费支出是指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出，既包括现金消费支出，也包括实物消费支出。消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

同时，包括上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁、内蒙古在内的9省市前三季度居民人均消费支出超过了全国平均水平。

而上海不仅是最能花钱的地区，也是最能挣钱的地区。统计局数据显示，上海前三季度居民人均可支配收入为全国最高，达到44360.24元。

从地域来看，除北上广等一线城市的消费水平“领跑”全国外，沿海经济发达地带如浙江、广东、江苏、福建等省份均跻身前十。

东三省也有不俗表现，辽宁前三季度居民人均消费支出与去年持平，黑龙江、吉林则同比分别增长391.18元和365.57元，实现不小跨越。

西南、西北地区虽表现稍逊，但四川、新疆“逆势而上”，今年前三季度居民人均消费支出均迈进了万元大关。西藏前三季居民人均消费支出不到7000元，在全国排名垫底，未来有很大的增长空间。

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