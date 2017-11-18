反感“洗脑、赤化”批评 港教育局长：你是中国人，要爱自己国家

香港教育局长杨润雄18日早上在商台节目再次谈到国民教育、初中中史独立成科问题，重申自己对“洗脑”、“赤化”批评很反感，强调做教育政策是“想着学生，如何对他最好”。

香港明报网报道，杨润雄还说，“你是香港人，亦都是中国人，要爱香港，认识香港，亦要爱自己国家，认识自己国家”，认为教育界帮学生培养“对国家认知及产生感情”，是责无旁贷，形容教育界对此有共识，“看不到有很大反对”。

至于初中中史独立成科，杨润雄表示，“作为中国人，对自己国家、历史、5000年文化，要有全面、有系统认识”。

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