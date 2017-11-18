腾讯副总裁刘胜义：中国在电商、移动支付等方面已世界领先

腾讯公司高级执行副总裁刘胜义在美国华府一场论坛上表示，中国是全球数字化转型的一个独特样本，中国在电子商务、移动支付等方面已处于世界领先的位置。

据中新社华府时间17日报道，国际货币基金组织（IMF）主办的第五届统计论坛11月16日至17日在此间举行，此次论坛的主题为“衡量数字经济”。刘胜义在出席论坛期间发表了题为“中国的数字化转型：从社会经济学角度分析”的演讲。

刘胜义表示，中国数字经济的高速发展受到两个基本要素的驱动：成熟的数字化基础设施和巨大的用户市场。这两个因素分别从供给侧和需求侧为中国经济发展提供巨大的推动力。

从供给侧看，中国政府和商业部门正在共同构建一个日益成熟的数字化基础设施。刘胜义表示，中国政府在推进数字化转型方面有着坚定的决心，并进行了巨大的投入。

此外，中国政府承担的角色不仅是政策制定者，也是投资方、创新者和消费者，推出了一系列旨在促进数字经济发展的政策和项目，使其成为经济增长的有力引擎。

刘胜义强调，“互联网+”已成为中国的国家战略之一，这一概念对于中国的未来发展有着重要的历史意义。他说，数字化将对各种社会经济活动产生影响，所有的传统产业都将拥有互联网的基因，数字经济和实体经济的边界终将消失。

刘胜义表示，在中国政府的积极推动下，一批快速涌现的高科技公司在中国打造出一个独一无二的数字生态系统。腾讯在中国经济数字化的进程中，既是参与者，也是推动者。

从需求侧看，数字基础设施建设的完善释放了用户多元、潜在需求。刘胜义表示，中国是全球最大的移动互联网市场，超过50%的人口都已接入移动网络。巨大的用户市场催生了移动支付、共享单车、无人机等一系列创新成果，从而推动中国从数字领域的潮流追随者逐渐转变为全球趋势的引领者。

在谈及如何衡量数字经济时，刘胜义认为，数字文明将对目前以GDP为核心的宏观经济统计体系提出挑战，世界应该探索出数字文明时代的GDP概念，比如叫它“GDP+”。这一概念应该包涵大数据统计的最新应用，反映数字创新的成果，能够更好的衡量社会福祉并指导经济发展。

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