广州南沙打造中国首个国际金融岛

国际金融论坛第14届全球年会今天（18日）在广州开幕，广州南沙国际金融岛项目在年会上正式对外发布，这将是中国首个国际金融岛。总规模300亿元人民币（61.32新元）的南沙母基金项目、国际风险投资中心项目也在论坛开幕式上发布。

据中新社报道，南沙国际金融岛由广州市人民政府、南沙区开发区（广东自贸区南沙片区）管委会联合国际金融论坛（IFF）共同规划、统筹建设，以IFF永久会址为依托，形成具有世界地标性质的城市空间，通过共商、共建、共享的丝路精神，共筑21世纪海上丝绸之路金融合作示范区。

按照合作各方签署的意向协议，相关方将联合成立南沙国际金融岛建设公司，负责金融岛整体规划、开发建设、运营管理等。

粤港澳大湾区国际合作基金将是南沙国际金融岛投资主体，由IFF联合广州市及南沙区政府平台公司、中国保利、国新国际、美国VERSANT集团、国际资本联合体及相关战略合作机构共同发起成立，围绕南沙国际金融岛建设，以及粤港澳大湾区建设发展及其上下游投资为核心。

总规模300亿元人民币的南沙母基金由南沙开发区管委会联合中国风险投资研究院、中国民生投资集团华南总部、广州基金等机构共同发起设立，将聚焦粤港澳大湾区发展。

此外，也助力实体经济和科技创新，专注新一代信息技术、高端制造、人工智能、节能环保、生物医药等战略新兴产业的发展。

南沙开发区管委会与中国风险投资研究院、广州交易所集团、中证报价南方股份有限公司等合作建设的国际风险投资中心，将引入集聚知名风险投资机构，建立国际风险投资学院，探索建设私募股权交易及服务平台。

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