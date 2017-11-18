10月份中国10个热点城市房价同比下跌

今年以来，中国一二线热点城市房价连月降温，中国国家统计局今天（18日）公布的数据显示，2017年10月份，15个热点城市中，深圳、成都、南京、福州、杭州、合肥、郑州、无锡、上海和北京10个城市新建商品住宅价格同比下跌。

中新社引述中原地产首席分析师张大伟指出，这种情形是2016年以来，热点城市首次出现，主要体现了调控的影响。目前从核心热点城市看，楼市高峰已经过去。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，上述10个城市都是此前楼市热度较高的城市，其新房价格出现同比负增长，说明官方的调控措施有效。而且近期，部分城市还面临两部委的房地产交叉检查，预计后续几个月房价会继续维持在小幅下跌的状态。

值得注意的是，15个热点城市房价在8月和9月份的环比全面止涨之后，个别城市出现反复。10月份，天津、上海、成都三个城市新房价格均出现了环比上涨。

但严跃进指出，总体而言，今年下半年各月，中国70个大中城市房价平均环比增幅基本都低于0.5%，相比上半年部分月份高于0.5%的增幅水平，当前环比增幅总体上处于低位，且呈现收窄趋势。

此外，70个城市房价平均同比增幅也持续呈现收窄态势。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出，据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落，二手住宅价格同比涨幅连续九个月回落；三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续三个月回落。

从不同城市来看，10月份，房价环比上涨的“主力军”仍然是部分非热点二线城市和三四线城市。

数据显示，10月份，70个大中城市中，新建商品房住宅价格环比涨势较快的城市包括哈尔滨、呼和浩特、南充、岳阳、西安、太原等前期非热点城市。

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