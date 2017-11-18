中国公安部指挥破获陕西凤翔系列盗掘古文化遗址古墓葬案件

中国公安部今天（18日）透露，近日，在公安部直接组织指挥下，陕西省宝鸡警方侦破了“1·16”系列盗掘古文化遗址古墓葬案，抓获犯罪嫌疑人46名，打掉犯罪团伙七个，侦破盗掘古文化遗址古墓葬案件60起。

据中新社报道，今年1月16日，陕西省宝鸡市凤翔县曹某向警方报案称，其家麦田中有人盗墓。

接警后，宝鸡市、凤翔县两级公安机关立即对案发现场及周边进行现场勘查和调查走访，并在国家级重点文物保护单位秦雍城遗址内发现多处盗洞。

案情上报后，公安部对此高度重视，将此案列为督办案件，组织指挥案件侦办工作。陕西省公安厅部署宝鸡市、凤翔县两级公安机关立即抽调警力成立“1·16”专案组开展案件侦查。经缜密工作，盗墓前科人员毛某锋进入警方视线。

随后，专案组以毛某锋为中心，全面分析研判，拓展案件线索，收集固定证据，逐渐查明了涉及该案的七个团伙及犯罪嫌疑人，掌握了各团伙的组织架构和活动规律。

5月17日，在公安部统一指挥下，专案组调集140余名警力展开集中抓捕行动，将31名犯罪嫌疑人抓获归案，追缴涉案文物141件，扣押作案工具300余件。随后，专案组又陆续抓获15名犯罪嫌疑人。

现初步查明，46名犯罪嫌疑人分属七个犯罪团伙，分别在凤翔县国家重点文物保护单位秦雍城遗址内作案33起；在陈仓区省级文物保护单位先秦古都遗址内作案三起、宁王遗址内作案两起；在高新区省级文物保护单位千渭之会遗址内作案一起；在陈仓、眉县、岐山、凤翔等地的未知名古墓葬作案21起，累计作案60起，涉案文物价值近千万元（204.39万新元）。

公安部有关负责人表示，近年来，受文物价格走高等因素影响，文物犯罪案件呈增长趋势，文物安全形势十分严峻。

此外，公安机关将始终保持对文物犯罪的严打高压态势，不断提升打击文物犯罪的能力水平，坚决遏制各类文物犯罪活动的多发态势，切实保护好文物。

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