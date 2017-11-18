93岁中国核潜艇之父：做梦都想不到习总书记请我坐下

中共总书记习近平昨天17日在北京召开的全国精神文明建设表彰大会上，邀请站在人群中两位白发苍苍的老人坐到自己身边，今天（18日）在网络上广为流传。被誉为中国核潜艇之父的黄旭华说，他做梦都难以想像，习近平竟会邀请他坐下来。

据联合新闻网报道，上述两位老人分别是93岁的中船重工719研究所名誉所长黄旭华，以及82岁的贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡草王坝村原党支部书记黄大发。

黄旭华在央视新闻的采访中表示，他做梦都难以想像，习近平竟会邀请他坐下来。

他说：“我不敢待，我不敢坐，习总书记非要我坐下来，还把板凳给我拉过来叫我坐下，那我只好坐下。”

黄旭华说，他当时激动得不知道该讲什么话，尊重科学、尊重科技人员、尊重老人，并指习近平当天给他的印象特别特别深刻。

被誉为中国核潜艇之父的黄旭华，是中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师。

黄旭华在采访中还提及，从1958年到现在，他没有离开过核潜艇这个研究领域。他把一生都贡献给核潜艇，这让他感到一生没有虚度。

黄大发也表示，习近平的举动，让他内心感到很激动。黄大发花了36年的时间修水渠，让全村人能方便饮水。后来修成的这条人工天渠，被群众称为“大发渠”。

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