内地与香港今签署在西九龙站实施“一地两检”

广东省省长马兴瑞与香港特别行政区行政长官林郑月娥，今天（18日）在香港签署了《内地与香港特别行政区签署关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》。

据新华社报道，《合作安排》包括口岸设置、内地口岸区的管辖权划分、对高铁香港段乘客的出入境监管、联络协调机制与应急处理机制以及附则。

其中主要内容包括：一是规定口岸设置的相关事宜。明确在香港特区西九龙站设立香港口岸区和内地口岸区，实施“一地两检”；规定内地口岸区的范围及使用权的取得等事项。

二是规定内地口岸区的管辖权限划分。除了明确由香港特区管辖的事项外，人员、物品的出入境监管和社会治安等其他所有事项均由内地相关机构根据内地法律实施管辖，内地将派驻出入境边防检查机关、海关、检验检疫机构、口岸综合管理机构和铁路公安机关依法履行职责。

三是明确乘客在内地口岸区时视为处于内地，由内地相关机构进行出入境监管。

四是规定相关联络协调与应急处理机制。

在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”，是两地为配合广深港高铁香港段2018年第三季度建成通车，根据“一国两制”方针和香港特别行政区《基本法》，以及各自权限，经反复协商、充分论证后作出的安排。

此外，也是两地在跨境基础设施建设、交通运输和出入境管理方面深入合作的一项重大举措。

据报道，广深港高铁全线建成通车并在香港西九龙站实施“一地两检”，将实现香港与中国全国高铁网络的互联互通和广深港高铁香港段经济社会效益的最大化。

这对提升香港的国际竞争力、深化两地合作，对保持香港长期繁荣稳定，都具有十分重要的意义。

此次两地签署《合作安排》，标志着两地推进落实“一地两检”迈出了坚实的第一步。据了解，接下来《合作安排》将报请国务院提请中国全国人大常委会批准。

其后，由内地有关部门和香港特别行政区履行各自相关法律程序，包括在香港制定相关本地立法加以落实。

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