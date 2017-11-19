广州：新建住宅项目的停车位要100%建设充电设施

住宅小区应该配建多少停车位？广州将出台新的标准。近日，《广州市建设项目停车配建标准管理规定》开始公开征求意见，其中明确广州将继续对停车位的配建实行分区管理模式，全市的住宅项目每100平方米配建1.0到1.8个停车位。此外，新建住宅项目的停车位要100%建设充电设施。

据广州日报报道，该《规定》适用于新建、改建、扩建的住宅类建设项目或新建、改建、扩建的建筑总面积大于500平方米的公共建筑类及工业建筑类建设项目。停车配建标准实行分区域管理，市行政区域内根据道路交通特征划分为A、B两个管理分区。A区范围包括4个区域：广州中心区，即环城高速公路以内的地区；黄埔区中心区；番禺区中心区以及花都区新华镇城区。B区范围为除 A区以外的规划建设地区。

《规定》对A、B两大区域内不同类型的建筑物需要配建的停车位进行了详细规定，并根据不同情况和条件提出了类型众多的配建折减标准。值得关注的是，住宅项目中，商品房、自建住房配建标准为A区，每100平方米配建1.0到1.2个停车位；B区每100平方米配建1.2到1.8个停车位。而公租房配建的停车位大幅下降，为A区每100平方米配建0.5到0.8个停车位；B区每100平方米配建0.8个以上停车位。

此外，本次《规定》还鼓励电动汽车的使用，规定新建住宅配建停车泊位应 100%建设充电设施或预留建设安装条件；新建办公楼、商场、酒店等公共建筑配建停车场和社会公共停车场，建设充电设施或预留建设安装条件的停车泊位比例不低于 30%。

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