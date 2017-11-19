台湾抓娃娃机泛滥 引发对市场担忧

娃娃机台遍布全台，除了“夹青菜机”成功引爆话题外，“夹水果机”一推出后也获得民众青睐。对此，国民党文传会副主委洪孟楷则点出满街娃娃机店背后的三大隐忧。

据中时电子报报道，近来不管在夜市或是商圈，都可以看到有愈来愈多的娃娃机店出没，泛滥程度引发热议。有网友日前在PTT上分享夹娃娃机店的获利模式。首先要有租下店面的人，通称为“场主”以及承租机台的人称作“台主”分工，场主购买娃娃机台安装至店内，一台市价约三万元左右，另外须于店内摆放一台兑币机供民众换钱；而台主则分别以一个月4800到5500元的代价向场主承租机台，台主必须负责机台补货、布置及陈列夹娃娃机，以及写下保证取物金额等事务。

对此，洪孟楷在《NOWnews》名家论坛中指出，满街娃娃机店背后藏有三大隐忧。包括实体商店的特色不见，来台观光的游客或国人会有唏嘘感；此外，蔡政府强推一例一休，造成人力成本上升，小店不堪负荷，因而转型成无人商店；最后，洪提及，当越来越多人投入此行业，泡沫化的机会也会加入，“市场能够支撑多久多大，都是有待观察”。

洪孟楷认为，台湾人做生意的热情和创意，应该是在街头巷尾发光发热的展现，若因市场萎缩、经济低迷，而让机械手臂、冰冷娃娃取而代之，台湾最美的人民风景，不也大打折扣。

免费试阅14天