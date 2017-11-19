北京：重污染天气制造业停限产响应从橙色预警提前到黄色

据北京日报19日报道，今后北京市空气重污染一旦达到黄色预警，制造业企业就要通过停限产予以响应。记者近日从市经信委获悉，《北京市空气重污染应急工业分预案（2017年版）》正式出台，将制造业企业停限产响应级别从以往的橙色预警提前到黄色。同时市级空气重污染应急企业也增加500余家，达到了712家。

北京市经信委绿色环保处相关工作人员介绍，按照新版《北京市空气重污染应急预案》的要求，这次市经信委制定并正式印发了《北京市空气重污染应急工业分预案（2017年版）》，将制造业企业停限产响应级别从以往的橙色预警提前到黄色。此前北京市对于企业减排措施应满足何种减排比例并无具体要求，这次的新预案则增加了企业减排措施应满足相应减排比例的要求。至于具体要求，则由各区自行制定。

这位工作人员解释，北京市之前一轮启动空气重污染橙色预警，通州、密云等区采取了比市级要求更严格的减排措施。新预案增加了企业减排措施应满足相应减排比例的要求，有助于相关各区按照更严格的自定标准加以实施。

按照新预案要求，这次北京市各区还重新制定了市级空气重污染应急企业名单，并且比去年一次性增加了500余家，使得总数达到712家之多。此外，各区还结合本区实际，另行制定了区级应急企业名单，这一数字基本与去年持平，保持在1000家左右。

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