蔡英文声望下滑 再度出现“死亡交叉”

台湾民意基金会今天(19日)公布最新民调，总统蔡英文声望再度出现“死亡交叉”，不赞同者高于赞同者1.2个百分点。董事长游盈隆警告，究竟政策上出了什么问题，引起民众不满， 蔡政府宜审慎严肃面对，否则将难以收拾持续下滑的民意趋势。

据中时电子报报道，财团法人台湾民意基金会今天在台大校友会馆召开“一例一休、独立公投与政府效能”全国性民调发表会。这是基金会成立以来，第十八次每月例行的重大议题民调。由基金会董事长游盈隆教授主持并主讲，会中邀请三位知名学者专家出席与谈，包括台大国发所教授辛炳隆、成大法律系教授许忠信、台大经济系兼任教授张清溪。

在蔡英文声望方面 ，最新民意显示，在台湾二十岁以上成年人中，有三成九赞同蔡英文领导国家的方式，同时，有四成的人不表赞同。和最近一个月相比，赞同蔡英文国家领导方式的人下滑5.1个百分点，不赞同蔡英文国家领导方式的人，上升2.5个百分点；从另一个方面看，目前不赞同蔡英文领导方式的人高于赞同的人1.2个百分点。

游盈隆表示，关于总统声望的测量，一如往昔，我们是这么问的：“整体来讲，您赞同或不赞同蔡英文处理国家大事的方式，包括重要人事安排与政策？”结果显示：6.6%非常赞同，32%还算赞同，26.1%不太赞同，13.7%一点也不赞同，21.5%没意见、不知道或拒答。

换言之，最新民意显示，有三成九的成年台湾人赞同蔡英文领导国家的方式，同时，有四成的人不表赞同。和最近一个月相比，赞同蔡英文国家领导方式的人下滑5.1个百分点，不赞同蔡英文国家领导方式的人，上升2.5个百分点；从另一个方面看，目前不赞同蔡英文领导方式的人高于赞同的人1.2个百分点。

他说，从近两、三个月总统声望变化的趋势看，2017年9月蔡英文因更换阁揆及内阁总辞，原先低迷的声望扶摇直上，急遽上升了16.6个百分点；但一个月后，小跌2.7个百分点，到了11月又再度下滑5.1个百分点，不到三个月内声望下挫7.8个百分点，下降幅度不能说是不大；同时，不赞同蔡英文用人与政策的人上升3.4个百分点，达到四成左右。

游盈隆表示，这一来一往之间，又形成所谓“死亡交叉”，不赞同蔡英文国家领导方式的人多于赞同的人1个百分点。这是蔡英文上台十八个月第三次民意支持度的所谓“死亡交叉”，事出必有因。究竟蔡英文在用人和政策上出了什么问题，引起民众不满，让总统声望再现3字头，宜审慎严肃面对，否则将难以收拾持续下滑的民意趋势。

进一步的交叉分析，呈现一个值得注意的现象，那就是：赞同或不赞同蔡英文国家领导方式的人，在已知的每一个社会类别团体，都呈现相当接近或旗鼓相当的状况；换言之，没有哪一个社会类别团体，譬如说是年轻人、劳工、农民、女性等，出现一面倒的支持或不支持的现象，除了政党认同者、外省人之外。这和去年五月，当蔡英文声望高达七成，如日中天的时候，是完全无法相提并论的。

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