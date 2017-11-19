“因城施策”调控显效， 中国楼市“金九银十”风光不再

中国国家统计局11月18日公布了10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示，10月份房价总体稳定，热点城市新建商品住宅价格走势总体平稳。

据经济日报报道，国家统计局城市司高级统计师刘建伟认为，随着“因城施策”房地产市场调控政策不断深入，10月份70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳。

中原地产首席分析师张大伟认为，15个热点城市中，10个城市新建商品房住宅价格出现同比下调，这体现了调控的影响。同时，15个热点城市在9月新建商品住宅销售价格环比全面下行后，个别城市再次出现上涨，分别是天津、上海、成都，而北京等城市依然处于下调趋势中。

9月、10月是房地产市场传统的销售旺季，然而，市场人士观察发现，今年的“金九银十”成色不足，大部分热点城市成交较往年相比出现下降。

10月份，70个大中城市中一线城市新房价格环比下降，二手房价格持平；二三线城市二手房价格涨幅与上月相同或回落。刘建伟表示，初步测算，10月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和持平。二线城市新建商品住宅价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

数据显示，70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落。刘建伟介绍，据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落，二手住宅价格同比涨幅连续9个月回落；三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续3个月回落。

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