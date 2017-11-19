台湾拟开放“劳动移民” 从新南向国家引进

为解决缺工问题，台湾行政院日前提出研拟开放“劳动移民”，从新南向国家引进，以填补台湾在农业、渔业与长照等产业的人力不足。行政院官员私下表示，外籍移工来台的人数其实已经饱和，未来更友善的移民政策还是希望针对吸引外国人才，希望他们来就给他们身份证。

据联合新闻网报道，行政院长赖清德日前表示，国内失业率仅3.77%，开发劳动力已陷入贫颈，谈“揽才”不可能不谈移民政策，下阶段将讨论创造友善移民环境。林万亿表示，目前已经开始研议劳动移民，讨论如何让外籍工作者来台从短期工作延伸到长期，以至于纳入移民，希望能“自己训练自己用”，也得以排除移工行踪不明或配额问题。

他指出，现行移民以婚姻移民和依亲为主要移入人口来源，劳动移民限制相对严格，未来希望能开放计划型劳动移民来取代移工。像是目前缺工较为严重的农业、渔业及长照等产业，可以考虑引进高中职、技专或大学的外籍学生，让他们在台湾学习知识技术、提升语文能力，待他们毕业后，就给予工作签证，让他们在台工作。他认为，要是符合人力需要，应开放让这些人移民或永居。

林万亿指出，劳动移民盼从新南向国家开始引进，不但得以训练出符合国内产业需求的劳工，也能把技术留下来。至于未来是否会进一步修法，开放外籍人才在取得我国国籍的同时，无须放弃母国国籍。

行政院内部官员则透露，其实目前外籍移工来台超过66万人，相信很难再有突破性的成长，更友善的移民政策将集中在吸引外国人才的部分，若符合资格，希望他们来台工作就能获得居留权，或是最好直接取得身份证。

免费试阅14天