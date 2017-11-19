中国人海外购房开始注重收益：空置比减半

澳媒称，过去6个月将所购海外房产空置的中国人比例接近减半。

据参考消息网引述《澳大利亚金融评论报》报道，瑞银证据实验室最新调查显示，过去6个月，将所购海外住宅空置的中国人比例下降近一半，原因是对租金回报的需求使得更多房主将住宅出租。

这家投资银行针对3000多名中国内地买家的最新一次半年度调查显示，购买海外住宅并将之空置的中国买家比例从3月的25%降至8月的14%，尽管声称自己在海外购房仅仅是为了临时使用的中国买家比例有所上升。

上述报告作者之一、瑞银集团全球地产业务负责人基姆·赖特说：“这可能反映了收益对投资者的重要性提高。”

最新调查还表明，与6个月前相比，因北京对资本转移的严厉态度而取消购买海外房产的人数在减少，而加快或推迟购买海外房产的人数正在增多。

上述报告称：“有点令人惊讶的是，资本管控收紧并未严重影响中国买家在海外购房的意愿，尽管与6个月前相比，目前资本管控影响了更多中国买家。”

过去6个月，全款购房买家——使用自己的积蓄或在家庭和朋友资助下购房——的比例提高至近三分之二，而从中国国内银行贷款的买家比例有所下降。

上述调查显示，在仍在发展中的中国人海外购房市场上，与此前受青睐的目的地(如新加坡、加拿大、美国和澳大利亚)相比，过去6个月东南亚目的地(尤其是泰国)的受欢迎程度有所增加，这可能是因为这些市场正大力投资于基础设施，而且住宅价格较低且租金回报更高。

根据澳大利亚国民银行2017年第三次季度调查，在澳大利亚购买住宅的外国买家占比约为8%，其中中国买家占其中一半。

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