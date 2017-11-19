新疆12月1日起将全面实施高中阶段免费教育

日前，《新疆维吾尔自治区高中阶段免费教育实施办法》正式出台，从12月1日起，新疆将全面实施高中阶段免费教育，该项教育惠民政策将惠及新疆85.72万名学生。

据新疆日报报道，据了解，对自治区高中阶段学生实施免费教育，即对普通高中学生、实施全日制中等学历教育的中等职业学校学生(含技工院校全日制在校生)实施免费教育。具体包括：免学费、教材费、住宿费，补助家庭经济困难学生助学金(“三免一补”)，民办学校按照当地同类公办学校免费教育标准给予补助，高出公办学校免费教育标准部分由学生家庭负担;低于公办学校免费教育标准的，按照民办学校实际标准予以补助。

其中，普通高中免学费年生均1200元，免教材费年生均670元，免住宿费由同级财政承担寄宿管理和运行成本，助学金年生均2000元;中等职业学校免学费年生均2000元，免教材费年生均300元，免住宿费年生均600元，助学金年生均2000元。

为确保这项重大教育惠民政策落地，自治区相关部门将开展专项检查监督，确保资金到位。同时，自治区要求各地各学校做好高中阶段学生“三免一补”的宣传及各项财务信息公开工作，保障社会公众的知情权和监督权。

据悉，自治区教育资金投入重点向农村倾斜，向南疆四地州倾斜。在现行政策基础上，新疆还将优化整合资金，盘活存量，用好增量，建立自治区各级财政共同承担的高中阶段教育经费投入机制。

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