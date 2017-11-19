蔡英文声望下滑 台总统府：民调若有参考价值都会注意

台湾民意基金会今天公布最新民调，总统蔡英文声望下滑，行政院长赖清德满意度则上升。总统府发言人林鹤明说，类似的民意调查，如果有参考价值，都会注意。

据联合新闻网报道，台湾民意基金会董事长游盈隆今天发布最新民调，高达6成的人满意行政院长赖清德内阁表现；与上个月相比，满意的人再增加2个百分点；赖清德上场扮救援投手角色成功。

对于总统蔡英文声望，有3成9赞同蔡总统领导国家的方式，同时，有4成的人不表赞同。和最近一个月相比，赞同蔡总统国家领导方式的人下滑5.1个百分点，不赞同蔡总统国家领导方式的人，上升2.5个百分点；从另一个方面看，目前不赞同蔡总统领导方式的人高于赞同的人1.2个百分点。

林鹤明接受媒体访问指出，民调各自不同，参考意义与价值也不一。

林鹤明说，相较于1年前，在政府以及全体国人的共同努力下，各项重要的经济指标，都呈正向发展，包括年金在内等多项重大改革也陆续成功推动，整体而言，国家正告别多年停滞，进入正面循环。

他说，对此刻的台湾来说，从速从实的将各项重大改革推动完成，将一度慢下脚步的基础建设更新到位，带领国家跳脱多年的停滞，才是当务之要，也是全体国人高度期待。“至于类似的民意调查，如果有参考价值，我们都会注意”。

这份民调访问期间是11月13日到15日；以全国为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全国住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1074人；抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。

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