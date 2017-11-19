林毅夫：2050年，世界经济学的研究中心或从美国转到中国

“到2050年，中国占全世界的经济规模很可能在25%到30%之间，中国会是世界经济当中最重要的中心，世界经济学的研究中心也有可能从美国转移到中国。”18日，在2017中国经济学奖颁奖盛典上，中国国务院参事、北京大学新结构经济学研究中心主任林毅夫说。

据中国青年报报道，林毅夫表示，从现代经济学的发展历史来看，从十八世纪末到二十世纪初，世界经济学的研究中心是在英国，对世界经济学理论做出重大贡献的经济学家绝大多数是在英国的英国人或者在英国工作的外国经济学家。原因是工业革命以后一直到第一次世界大战时，英国是全世界最大的经济体，是世界的经济中心。后来，美国取而代之。

而现在，“只要中国继续保持稳定的发展”，林毅夫预测，“如果按照市场汇率计算，很有可能到2025年中国也会是世界最大的经济体”，届时，世界上会有越来越多的经济学家研究中国经济现象。

“因为中国是从一个最穷的国家逐渐变成一个中等收入国家，将来会变成一个高收入国家”，林毅夫认为，世界上现在大部分的国家还是发展中国家，一半以上是低收入国家，另外一半是中等收入国家，他们也都有现代化，成为高收入国家的愿望，总结中国经验所进行的理论创新对这些国家来说更有适用性。

免费试阅14天