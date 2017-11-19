陈茂波：提升在港营商吸引力 应对市场挑战

11月19日，香港财政司司长陈茂波在其网志上指出，特区政府一直致力推动与其他市场落实贸易协定，希望降低相关的税收和限制(例如准入门槛)，以提升竞争力。

据文汇网报道，香港早前与东盟十国签订《自由贸易协定》，是香港第六份自由贸易协定。东盟是香港第二大货物贸易伙伴，去年和香港的货物贸易总值达八千三百多亿港元，单计去年本港出口到东盟的货物，粗略估计在当地缴纳的关税便达到五亿七千万港元。

陈茂波表示，除了积极协助本港企业降低出口成本，香港亦致力透过避免双重课税协定，以降低香港企业投资海外或内地或海外企业利用香港作为平台转投资到其他地方的税务负担。

目前香港已跟三十八个税务管辖区签订避免双重课税的协定，当中十二个是本港最主要的贸易伙伴，占香港去年贸易总额逾七成。

陈茂波说，目前香港正与13个税务管辖区进行磋商，短中期目标是将签署协定的总数增加到约五十份，特别是希望争取与“一带一路”沿线国家展开谈判。这将有助外国企业在港设点时，毋须顾虑双重课税问题，希望透过不同角度，提升在港营商的吸引力，以应对外围市场带来的挑战。

陈茂波强调，这些提升香港竞争力的措施，有助香港把握“十三五规划”、“一带一路”倡议和“大湾区城市群发展”进程中内地企业通过香港走出世界市场带来的机遇;亦提升香港对世界其他地方公司的吸引力，有利它们使用香港优质的服务平台拓展区内市场。

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