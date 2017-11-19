中国旅游厕所将提高女性厕位比例

11月19日，2017年世界厕所日暨中国厕所革命宣传日活动在北京举行。当天，中国国家旅游局发布了《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划(2018-2020)》。

据中新网报道，按照计划，从2018到2020年，全国将新建、改扩建旅游厕所6.4万座，达到“数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，环保卫生、如厕文明”新三年目标。

具体讲， 2018年新建和改扩建厕所2.4万座，其中新建1.7万座，改扩建0.7万座； 2019年新建和改扩建旅游厕所2.1万座，其中新建1.6万座、改扩建0.5万座； 2020年新建和改扩建旅游厕所1.9万座，其中新建1.4万座、改扩建0.5万座。

记者了解到，厕所革命自2015年初实施以来，经过近三年的努力，已经全面完成各项任务，取得了阶段性成果。截至今年10月底，国家旅游局共牵头完成新建改扩建旅游厕所6.8万座，超过三年计划目标(5.7万座)的19.3%。

如今，厕所革命已经成为一个全社会的热词。通过网络大数据分析和全国旅游厕所游客评价调查显示，超过85%的受访者听说过厕所革命，80%以上的受访群众感受到厕所革命带来的明显变化，人民群众和广大游客对厕所的满意度大幅提升，两年提高10个百分点，达到80%以上，并带动了整个旅游满意度的提升。

未来三年，国家旅游局将继续推动第三卫生间建设，提高女性厕位比例，提升厕所管理和服务水平。

新三年行动计划指出，加快第三卫生间建设步伐，在国家级、省级旅游度假区、4A级以上旅游景区逐步实现全覆盖，鼓励、倡导A级旅游景区和其他旅游场所建设第三卫生间。

按照计划，还将提高女性厕位比例，女厕位与男厕位的比例不小于3：2(含男用小便位)，鼓励设置男女厕位转换，着力体现人文关怀。在旅游旺季、重大节假日、大型节庆活动期间，鼓励设置移动厕所，鼓励开设女性专用厕所。

此外，在干旱、高寒地区，采取应急技术手段，保障旅游团队如厕需求。推进建立“厕所开放联盟”，鼓励和倡导符合条件的机关、企事业单位免费开放内部厕所。

国家旅游局还表示，要创新应用“互联网+”信息技术，实现智能化管理，广泛推广厕所数字地图、APP等管理服务创新手段，解决“找厕难”、“如厕难”等问题。

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