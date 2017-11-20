王毅：中方提出分三阶段解决缅甸若开邦问题设想

中国外交部长王毅昨天（19日）在缅甸首都内比都表示，中方认为解决若开邦问题最好的办法，还是通过缅孟两国双边协商找到彼此都能接受的方案。此外，国际社会及联合国安理会应给予两国鼓励和支持，为此营造必要条件和良好环境。

中新社报道，与缅甸国务资政兼外交部长翁山淑枝共同会见记者时，介绍了中方对缅甸若开邦局势的看法，并表示中方建议分三个阶段解决有关问题。

王毅说，他刚刚结束对孟加拉国的访问，孟方明确承诺愿继续同缅双边协商，缅方也持同样立场。这是中方同缅孟三方达成的重要共识。

他指出，若开邦问题有着复杂的历史、民族和宗教背景，处理这一问题既需要应对好当前紧急事态，也需要着眼长远，寻求根本解决之道。对此，中方愿提出三阶段设想。

第一阶段是实现现地停火，恢复稳定秩序，使民众得享安宁，不再流离。在各方共同努力下，目前这一阶段的目标已基本实现，关键是不要再发生反复，尤其是不能重燃战火。

第二阶段是各方及国际社会共同鼓励缅孟双方保持和加强沟通，通过平等友好协商尽快找到解决问题的可行途径。目前双方已就遣返协议初步达成一致，希望能够尽快签署并付诸实施，取得可视成果。

第三阶段是直面问题根源，探讨治本之策。中方认为，贫困是产生动荡和冲突的根源，若开邦虽有着丰富资源，但发展仍然滞后。

王毅表示，中方呼吁国际社会加大对该地区摆脱贫困的支持和投入，以脱贫带动发展，以发展实现稳定。中方愿在这方面作出自己的贡献，发挥应有的作用。

王毅说，中方的三阶段解决设想前天得到了孟加拉方面的赞同，今天也获得了缅方的积极响应，希望并相信能获得更多国际上的理解和支持。

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