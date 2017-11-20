北京治霾升级 重污染黄色预警时停限产企业增加500余家

北京市空气重污染今后一旦达到黄色预警，制造业企业就要通过停限产予以响应，且市级空气重污染应急企业增加500余家，达到712家。

据中新社昨天（19日）报道，《北京市空气重污染应急工业分预案（2017年版）》正式出台。北京市经济信息化委员会绿色环保处相关工作人员介绍，制造业企业停限产响应级别，从以往的空气重污染橙色预警提前到黄色预警。

新版预案指出，空气重污染蓝色预警响应采取倡议性减排措施，倡导排污工业企业加强管理，主动减排。此外，在排放达标的基础上提高污染治理设施运行效率，调整有污染排放的生产工艺的生产时间。

黄色预警响应则倡导排污工业企业加强管理，主动减排，在排放达标的基础上提高污染治理设施运行效率，调整有污染排放的生产工艺的生产时间。

同时，在保障城市正常运行的前提下，对纳入空气重污染黄色预警期间制造业企业停产限产名单的企业实施停产限产措施。

此前，北京对于企业减排措施应满足何种减排比例并无具体要求。新版预案则增加了企业减排措施应满足相应减排比例的要求。至于具体要求，则由各区自行制定。

报道引述工作人员称，北京之前一轮启动空气重污染橙色预警，通州、密云等区采取了比市级要求更严格的减排措施。新版预案增加了企业减排措施应满足相应减排比例的要求，有助于相关各区按照更严格的自定标准加以实施。

按照新版预案要求，这次北京各区还重新制定了市级空气重污染应急企业名单，并且比2016年一次性增加了500余家，使得总数达到712家之多。

此外，各区还结合本区实际，另行制定了区级应急企业名单，这一数字基本与2016年持平，保持在1000家左右。

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