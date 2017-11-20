中泰高铁待环评 最快月底动工

被视为“一带一路”在泰国标志性工程的中泰高铁项目，继日前签订一期工程共253公里高铁的设计和施工监理合同后，近日又有新进展。中方200多名工程师和建筑师通过泰方测试，取得从业资格，目前仅剩泰方负责的环境评估一项尚未完成。

香港《星岛日报》今天（20日）引述中国驻泰大使馆表示，如果泰方能按承诺于本月通过环评，总投资1794亿泰铢(74.24亿新元）的中泰高铁一期工程（曼谷至呵叻段）马上就可以开工建设。

据悉，双方已就中泰高铁二期工程（呵叻至廊开）展开谈判。

本周三，中泰铁路合作联合委员会将在曼谷举行第二十二次会议，就相关事项展开讨论。备受关注的中泰高铁合作项目一波三折后，终于在今年9月的厦门金砖五国峰会期间，签署设计合同和施工监理咨询合同。

合同显示，项目一期工程是建设一条连接泰国首都曼谷和东北部呵叻府的铁路，全长253公里，设计最高时速250公里，预计2021年通车。

中国驻泰大使馆官员梁晓光上周三在接受香港新闻界“一带一路”记者团采访时说：“中泰铁路建设涉及的中国工程师工作资质问题，现在已经解决！”

梁晓光也透露，中方的227名工程师、17名建筑师，通过泰方培训和测试，拿到在泰国从业的资格证书。现在唯一欠缺的是由泰方负责的环境评估，希望泰方能按承诺在本月完成环评，高铁马上就可以开工。

梁晓光介绍，中泰高铁最终确定的是工程承包合作，一期总投资1794亿泰铢，全部由泰方独立融资。泰方还负责线下的土建工程，大概需要三、四年工期；这段时间没有中国工程团队介入，完全由泰方通过招标施工。

中方负责全部的设计、监理，合同金额共计52亿泰铢。线上部分包括高架、隧道、建筑设施、轨道、电力、车辆等，将由中方总承包，但费用双方还没有开始商谈。高铁建好通车后，由泰方营运。

为配合中泰高铁建设，广西柳州铁道职业技术学院与泰国东北皇家理工大学合作创办的泰中轨道交通学院，上周一在泰国的呵叻府挂牌成立。据报道，这是中国高铁技术输出和铁路教育走向“一带一路”的重要步骤。

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