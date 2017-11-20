与翁山淑枝会谈 王毅：五方面“坚定支持”缅甸

中国外交部长王毅昨天（19日）在缅甸首都内比都与缅甸国务资政兼外长翁山淑枝举行会谈时表示，中缅是山水相连的友好邻邦，并提出中方对缅甸在五方面的“坚定支持”。

中新社引述王毅表示，中方坚定支持昂山资政依据人民的意志顺利施政；坚定支持缅方为维护国家主权、独立、安全和尊严所做的努力；坚定支持缅政府积极致力于国内和平和解进程；坚定支持缅政府致力改善民生和发展振兴经济；坚定支持缅办好即将举办的亚欧会议，提升国际地位和影响力。

据报道，王毅在会上首先转达中国国家主席习近平和总理李克强对翁山淑枝的问候。王毅表示，在中共十九大召开之际，缅方第一时间发来贺信，充分体现了两国间“胞波”情谊和缅方对中缅关系的重视。

王毅表示，中方对缅国内和平进程取得进展感到高兴，希望缅有关各方秉持“彬龙精神”开展友好协商，最终达成在联邦宪法框架下民族团结和高度自治的共识，早日实现长治久安。

王毅说，中方视缅方为共建“一带一路”的重要伙伴，两国优势互补明显。为进一步巩固全面战略合作伙伴关系，深化务实合作，中方愿根据缅国家发展规划和实际需要，探讨建设“人字型”中缅经济走廊，形成三足鼎立的大合作格局，推进缅甸各地的均衡发展。

报道引述翁山淑枝请王毅转达对习近平和李克强的问候和祝愿。她表示，缅中虽然国家大小不同，但始终相互尊重、相互理解。

翁山淑枝指出，缅中有着传统友谊，现在则是命运共同体。当前缅国家和人民最需要的是和平、稳定与发展，而同中方的合作对实现上述目标至关重要。

她表示，缅方赞赏中方提出的建立中缅经济走廊的倡议，这一倡议与缅国家发展规划有很多契合之处。缅目前亟需解决交通、电力落后问题，希通过中缅经济走廊建设，优先在上述领域与中方开展合作。

此外，缅方愿尽早就此倡议与中方对接。缅甸积极推动国内和平和解进程，希望继续得到中方理解支持。

另一方面，关于若开邦问题，王毅表示，这一问题有着复杂背景，只能通过缅孟双方通过友好协商妥善解决，国际社会应为此营造必要条件和良好环境。

他说，中方建议分三阶段解决若开邦问题。第一阶段实现停火，恢复秩序。第二阶段，双方通过友好协商找到解决问题的可行途径，尽快签署遣返协议并付诸实施。第三阶段，国际社会加大对若开邦地区摆脱贫困的支持和投入，以脱贫带动发展，以发展实现稳定。

翁山淑枝则表示，缅方珍视中方在若开邦问题上给予缅甸的理解，赞同中方提出的三阶段设想。缅方愿努力恢复现地的法治与秩序，通过与孟加拉的对话与协商，尽快启动遣返工作，推动问题早日妥善解决。

此外，缅方赞同中方从根源上解决若开邦问题的思路，渴望通过发展帮助若开邦、乃至缅甸全国实现和平稳定。缅方也希望中方继续为推动若开邦问题的早日解决发挥重要作用。

会谈后，王毅和翁山淑枝还出席了两国有关协议文本的交换仪式和中国文化中心的揭牌仪式，并共同会见了记者。

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