中美两军人道主义救援减灾联合实兵演练结束

中美两军人道主义救援减灾联合实兵演练和第十三次研讨交流，当地时间19日在美俄勒冈州国民警卫队拉里叶军营落下帷幕。

据中新社报道，在当天举行的闭幕式上，中美双方共同表彰了10名在演练中表现优异的两军官兵，并以视频短片的形式，对此次研讨交流和联合实兵演练做了全景式回顾。

两军观摩团团长出席闭幕式致辞，并在会后会见了中外媒体记者。

中方观摩团团长、南部战区陆军司令员张践少将说，中美两军人道主义救援减灾交流已经走过20年历程，活动的形式不断拓展、内容持续深化，有力增进了两军互信，推动了成果共享。

张践指出，前不久，中国国家主席习近平在中共十九大上再一次宣示了构建人类命运共同体的美好愿景。中美两个大国应携手应对风险挑战，为人类社会发展作出应有贡献。

张践表示，中国军队愿与美方一道，不断深化在国际人道主义救援减灾等非传统安全领域的务实合作，共同维护世界和地区和平稳定。

报道也引述美方观摩团团长、美军太平洋陆军司令布朗上将说，20年的历程让美方认识到，开展人道主义救援减灾交流，对于深化美中两国两军务实合作具有非常重要的意义。

布朗指出，美中两国有很多不同之处，但挽救生命不分国界。只有在平时建立起紧密的合作关系，才能在灾难来临时齐心协力。

布朗表示，希望美中双方共同努力，推动交流研讨和联合演练不断深入，持续提高两军共同开展救援减灾行动的能力。他也表示，对两军未来的密切合作充满信心。

据报道，演练期间，中美两军专家组成的联合评估组，通过查阅资料、现场观摩、交流询问、发放评估表等方式，跟踪评估了演练效果。

闭幕式前，双方共同作出评估报告，一致认为，此次交流研讨和实兵演练达到了预期目的，充分体现了中美双方人道主义救援合作精神。

根据双方参演人员意见，评估组还对今后的演练交流提出了建议。

此次活动，由军委国际军事合作办公室总体筹划，先期就研讨交流和实兵演练的主题、课目、组织、实施、评估、保障等与美方举行了三轮计划会。

在军委联合参谋部、军委政治工作部、军委后勤保障部、军委政法委、南部战区陆军和国务院有关部门的紧密协作下，在七天时间里，中方参演人员与美方一道深入研究了洪涝灾害应对的理论和实践问题，首次按照多国协调中心工作程序和职能进行了指挥所推演，取得了一系列具体成果。

此外，两军实兵分队官兵密切配合，围绕装备技术、作业程序、救灾经验进行了深入交流，对增进两军交流互信，提升联合救援效能打下良好基础。

免费试阅14天