台“一例一休”修法审查前夕 劳动部高官请辞引关注

台湾争议延烧的“一例一休”修法即将进入审查，劳动部次长廖蕙芳昨天（19日）再度请辞，引发关注。

尽管行政院长赖清德及劳动部长林美珠都对廖表达慰留，但劳工团体（劳团）代表指出，此次修法，劳团出身的廖蕙芳难向劳工交代，恐坚辞。

据中通社报道，廖蕙芳昨天透过面簿公布，她以个人生涯规划为由，13日已当面递交辞呈给劳动部长林美珠，请其准自当天辞去劳动部政务次长一职，并在等待办理离职程序中。

劳动部随即也发声明证实，并说林美珠第一时间已予以慰留，并同意廖暂时请假休息。至于廖蕙芳昨天再次表达辞意，林美珠会再约见予以慰留。

行政院发言人徐国勇昨天受访称，廖蕙芳辞呈尚未批准，赖清德与林美珠都对廖表达慰留之意。

立法院今天（20日）排审攸关“一例一休”的劳基法修正案，朝野党团都严阵以待。不过，此时却传出廖蕙芳请辞的消息，让外界相当错愕。

外传廖蕙芳是因“一例一休”修法压力太大而请辞，但其面簿除请辞及在等待办理离职程序等声明外，目前尚未有进一步说明。

另据报道，廖蕙芳担任当局劳动部次长之前，曾任台湾劳工阵线理事长。台湾劳工阵线秘书长孙友联受访时表示，没办法揣测廖蕙芳请辞与“一例一休”修法有无关系，但是这次修法由行政院主导，已经引发劳团不满。

桃园产业工会顾问毛振飞则指出，廖蕙芳的请辞跟“一例一休”修法应该有关系，这样的修法进展情况可以说是很难堪了。若修法完成，将倒退到1984年公布施行《劳基法》之前的无劳基法状态，对于愈弱势的劳工，将愈不利。

毛振飞说，廖蕙芳也是做劳运出身的人，面对这样的修法方向，“她要怎么回头去面对劳工？”虽然民进党当局将再慰留，但他认为，目前的修法发展会让廖蕙芳坚辞。

免费试阅14天