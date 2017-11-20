徐光裕：东风-41最快明年战备值班 让中国迎头赶上美俄

《大公报》今天（20日）引述中国著名军事专家徐光裕少将昨天（19日）受访时指出，解放军最新的东风-41洲际核导弹最快有望于明年上半年进入战备值班，其服役将让中国迎头赶上美俄，在大国核威慑平衡方面接近平衡点。

徐光裕也指出，东风-41射程在1万2000公里以上，在中国本土任何地区发射都可覆盖全球。此外，其制导精度高，突防能力超强，可同时打击多个目标，可携带多达10枚核弹头，威力巨大。

近年来，外媒频频传出东风-41成功试射消息，引发外界广泛猜测与热议。

此外，神秘的东风-41一直被外界视为解放军最先进的“战略撒手锏”。外界也普遍认为，作为中国最先进的新型洲际导弹，东风-41整体性能处于世界的一流水平。

徐光裕预料，东风-41具备三大突出亮点。首先，东风-41射程远、覆盖面大，具有重要威慑作用。

他介绍，东风-41射程在1万2000公里以上，应该在1万2000公里到1万4000公里左右。这就意味着东风-41在中国本土范围内任何地方使用，射程都可以覆盖全球任何地方，即能穿过北极经加拿大上空打到美国本土的佛罗里达州。

其次，东风-41制导精度高。东风-41的制导精度属于百米级，即精度在100米到200米之间。

徐光裕打比方称，这种精度就意味着，若东风-41瞄准的是一个体育场馆大小的目标的中心，导弹最后不会打到体育场馆以外的其他地方。

第三，东风-41为分导式弹头，突防能力超强，可同时打击多个目标。徐光裕相信，东风-41携带的弹头数量最多可达到10枚，威力巨大。同时，东风-41的分导的每枚分弹头本身均具有制导能力，机动性强。

徐光裕称，东风-41的上述三大性能加在一起，就大大增强了其威慑能力，并使其跻身世界一流洲际导弹行列，让中国在大国核威慑平衡方面接近了平衡点。

据报道，目前世界上只有中国、美国和俄罗斯三国拥有分导式弹头的洲际导弹。其中，美国最先进的分导式洲际导弹射程在1万6000公里左右。

俄罗斯的最先进的分导式洲际导弹的射程则在1万2000公里以上，与中国的相当，但导弹更大，为世界上最重，有80多吨；中国的才60多吨。

徐光裕表示，从技术和质量上，中国的东风-41已经与美俄达至平衡。他预计，中国之前已经进行了八次试射，相关参数和可靠性等应该都已经成熟，预计最快有望于明年上半年服役，进入战备值班。

据介绍，服役实际上就意味着一部分会进入战备值班状态。中国不具体针对和瞄准任何一个具体的国家或地方，但中国也有自己的名单和数据，随时可以进入发射和战斗状态，反应速度是非常快的。

另据央视等引述香港《南华早报》报道，中国很可能于近日在西部沙漠地区测试了新型东风-41洲际导弹。

东风-41上一次测试是在2016年4月，美国媒体报道称美情报机关发现这枚导弹携带了两个分弹头；这是东风-41第二次进行携带两个分弹头的发射测试。

报道分析，东风-41不仅可携带多枚弹头，而且具有较强的突防能力和机动性能，此次测试说明这枚导弹技术已经逐渐成熟，有望近期实现实战部署。

东风-41网上参数

射程：1万2000－1万4000公里

弹长：16.5米

弹径：2.78米

弹重：63.5吨

精度：100－200米

制导：惯性制导，星光制导，北斗导航

发射准备时间：1.5－3分钟

弹头：一枚1600公斤550万吨级当量热核弹头；或六枚250公斤65万吨级当量热核弹头；或10枚165公斤15万吨级核弹头

载重上限：2000公斤

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