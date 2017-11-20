重庆日报批薄熙来搞独立王国 孙政才消极应付中央

《重庆日报》今天（20日）在头版刊发评论员文章，点名两名中共重庆市原市委书记薄熙来和孙政才，批评“薄熙来自立旗帜、标新立异，搞独立王国”“孙政才懒政怠政、欺上瞒下，消极应付中央决策部署”。

上述题为“必须注重从政治上抓落实”的文章表示，这些严重违反中共的政治纪律和政治规矩的行为，“给党和人民事业带来严重危害，对重庆造成恶劣影响。”

文章称，当前要清除孙政才恶劣影响和肃清“薄、王”思想遗毒，要做到在思想上“划清界限”，工作上“纠正偏差”，影响上“肃清余毒”。

此外，要把责任担当起来，对标对表中共中央的部署和要求，“不折不扣地贯彻执行”“决不允许表里不一、阳奉阴违，决不允许‘上有政策、下有对策’”，全力推动中央决策部署落到实处、见到实效。

另一方面，文章表示，中共重庆市委五届三次全会对把十九大精神、全面落实在重庆大地上进行了全面部署，目的在于进一步统一思想、明确任务、狠抓落实，更好动员全市广大党员干部群众“拥抱新时代、践行新思想、实现新作为”。

文章说，上述是一次“谋新局、开新篇、启新程”的会议。

此外，文章表示，“从政治上抓落实，要坚决维护习近平总书记的核心地位，始终坚持党中央集中统一领导。事在四方，要在中央。一个国家、一个政党，领导核心至关重要。习近平总书记在党中央、在全党的核心地位，是实践的选择、历史的选择，是全党的选择、人民的选择。”

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