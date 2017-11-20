阿里巴巴将以约29亿美元入股高鑫零售

阿里巴巴集团同意以约29亿美元（39.35亿新元）入股中国最大超级市场经营商——高鑫零售。这是这家互联网巨头试图改变传统零售业态的最新行动。

据彭博社今天（20日）报道，阿里巴巴将购买高鑫零售约36%股份，后者在中国以欧尚和大润发的品牌经营约400家超级市场。

此外，欧尚也将提高高鑫零售持股比例至36%。据报道，各方在该交易之前就潜在联盟进行了磋商，旨在提振在香港上市的高鑫零售的盈利，因为营收增速放缓。

阿里巴巴对高鑫零售的投资是其投资狂潮中的最新行动。之前，该公司还投资了苏宁和银泰，推进其改变中国4万亿美元零售市场的野心。

阿里巴巴大举押注改变传统零售业态，为实体商店注入可以改善库存管理，并提高利润率所需的技术。

阿里巴巴也正在押注进入实体零售，将有助推动其在线业务的增长，吸引百万计新的购物者，并将其网络扩展到相对尚待开发的中国腹地。

据报道，阿里巴巴的大零售试验尚处于早期阶段；如能成功，其将在割裂的实体零售世界扩大相对于亚马逊的领先优势。

在亚马逊宣布以137亿美元收购全食超市之前，阿里巴巴创办人马云掌控的阿里巴巴多年来就已经斥资数十亿资金投资杂货店、购物中心甚至百货公司。

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