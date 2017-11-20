若BAT10年后还垄断互联网 刘强东：对中国是种不幸

京东集团创始人刘强东昨天（19日）在北京痛批中国互联网的垄断问题，称：“互联网是一个天然垄断的行业，如果10年后，中国的互联网还是BAT（百度、阿里、腾讯），对国家绝对是种不幸的事情。”

据中青在线报道，刘强东是在360公司创始人、CEO周鸿祎的新书发布会上，作出上述表示。

刘强东认为，以前的互联网是野蛮生长的，很难看到清晰的规则，这两年情况有所好转。不过，两极化越来越严重，流量越来越集中。全世界都是如此。这是因为互联网是天然的垄断工具。

刘强东说：“传统行业形成垄断很难，往往需要借助行政命令，或者有大的事件发生。但互联网的垄断是天然的。在这过程中，你不可避免地要与人争执。我们本不想和任何人争执。但是当被扼住喉咙的时候、临死的时候，人总要挣扎。这时候就可能会说一些话，媒体就会把这放大，把你称为战争者。其实，我们也是被迫的。”

他说，京东的模式并不是完全的商业创新，“当时是误打误撞进入电商领域，是从血海中杀出来的。2004年进入电商行业时，我们什么都不是。”

此外，刘强东等2006年还找到当时做电商排名的企业，问人家“能不能排TOP20。因为排TOP10，排不到我们，我们当时只能排到十几名。”

刘强东笑着忆说，2012年后，京东达到行业第二名，并称后悔进入行业太晚。

他说，“如果早六年（在自己25岁时）开始做电商，就不会被骂千年老二。”

刘强东认为，未来中国的互联网将进入文明发展时代，各种攻击会少很多。这个过程不需要太久，五年就够了。如果要用20年，会让数亿年轻人失望。

他也表示：“今天全球的互联网行业都在走向垄断，这是危险的事，所以不仅企业要战斗下去，还要不断呼吁，推动整个行业走向文明。这样才能给无数新创业者留下机会。如果10年20年后，中国还是BAT，还是京东、360这些公司，对这个国家绝对是个不幸的事情。”

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