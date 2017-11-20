涉销毁会计账目等案 郭文贵兄和三前下属今认罪

（早报讯）流亡富商郭文贵的哥哥郭文存和三名前下属涉嫌销毁会计账目和非法拘禁案，今早在辽宁省大连市西岗区法院完成庭审，四被告皆认罪，择日宣判。

检方讯问被告人时，反复让他们在庭上供证，盘古公司的实际控制人是郭文贵，他们都是在郭文贵的指使下犯罪。这是郭文贵系列案件之一。郭文贵目前在美国，中方从今年年中起开始庭审涉及郭文贵的案件，通过被告人剑指郭文贵为犯罪主谋。

郭文存（53岁）是盘古氏投资有限公司业主代表。另三名被告人是公司副总经理马成（51岁）、公司审计部副总监胜瑞刚（45岁）和负责保安的赵广东（60岁）。

法院今早用了两个半小时，就马成、胜瑞刚、郭文存（53岁）故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的事件，以及郭文存和赵广东非法拘禁许照辉、黄峥的两件事，完成了庭审。

关于销毁会计账目的事件，庭上的陈述和证据显示，中纪委在2013年8月到北京盘古氏国际大酒店调查人民大学招生就业处原处长蔡荣生等公职人员的高消费情况，为避免会计账目被审查，马成在郭文贵的指使和郭文存的同意下，指使胜瑞刚将盘古酒店的全部会计账目销毁。

胜瑞刚等人把酒店从2008年11月开业以来到2013年上半年的全部会计账目和客人消费的信息，装入至少七八十箱，分三天烧毁。酒店在这段期间的收入为4.24亿元（人民币，下同，8700万新元）。

据新京报报道，蔡荣生于2014年5月被捕，他被指在2006年至2013年期间利用职务便利，在学校特殊类型招生过程中为考生提供帮助，收受贿赂1000余万元。

在第一起非法拘禁事件里，郭文贵妻子岳庆芝的远方亲戚许照辉，非法侵占了郭文贵放在香港家中的约200万元，用来买高档手表。郭文贵得知后，指使郭文存和赵广东，在2014年3月9日派人到济南机场把许照辉强行控制，用车带回北京盘古酒店，限制他的人身自由50余小时，要他交代钱款的去向和追讨钱款，最后把他交给公安。许照辉过后被判九年徒刑。

在第二起非法拘禁事件里，郭文贵得知网络写手黄峥在互联网上发表了不利于他的帖子，指使赵广东、郭文存处理。郭文存2012年11月22日打电话把黄峥从广州骗到北京，黄峥次日入住盘古酒店后，被赵广东、郭文存等人搜身、殴打，致身体多处淤青。他很快便认错，当场删帖并写悔过书。（联合早报北京特派员游润恬大连报道）

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