发改委官员：中国明年经济增速有望超6.5%

中国国家发改委副秘书长范恒山表示，2018年中国经济增速将有望超过6.5%。受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来的若干年内，中国经济仍将保持比较良好的发展态势。

据《经济参考报》今天（20日）报道，范恒山是在11月18日举行的“第十七届中国上市公司百强高峰论坛暨第三届中国百强城市全面发展论坛”上作出上述表示。

他强调，今年整体的经济无论是从增长速度还是从效益、结构角度来讲都好于去年，超过预期。

范恒山表示，如果今年经济增速能够达到6.8%、6.9%的话，明年一定不会低于6.5%，从整体上看，伴随动能转化、效率变革、结构调整，中国经济将朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续方向前进。

他认为，在市场层面，中国永远不能被低估。中国地域广大、发展差距明显，如果补齐这个差距，中国将实现从欠发达，到比较发达，到最终发达的跨越，中间需求潜力巨大。

另一方面，在中国特殊发展阶段和特殊国情下，政府作用绝不可低估。中共十九大召开，明确了目标、认清方位、选准了方向、明晰了方略、提出了路径。有了这两个前提，中国经济坏不到哪里去。

从近中期来看，世界经济形势出现明显好转，恢复期增长加快。中国一些重大战略实施，拓展经济发展空间和潜力。中国的体制、法制、道德建设不断加强，为全社会创新创造活力，提供了越来越稳定、越来越优越和越来越便利的环境和条件，全面激发各个方面的主动性、创造性、能动性。

范恒山表示，现在市场上涌现一批成长好的股票，这些股票越来越反映企业业绩，也反映中国经济变化的品质。

中国国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南则表示，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这个关攻好了，中国经济完全可能在今后若干年保持较快速度、更高的质量。

他认为，新时代新阶段对深化国企改革提出新的要求，十九大报告提出“推动国有资本做强做优做大”、“培育具有全球竞争力的世界一流企业”。这两个提法都是首次出现在中央文件中，对深化国企改革提出了新使命和新要求。

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