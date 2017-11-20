台空军“幻影”战机失联两周未寻获 监委立案调查

台空军“幻影”（台湾称“幻象”）战机失联至今已有两周但仍未寻获，有监察委员（监委）今天（20日）申请自动调查，了解事实真相。

据中通社报道，台监察院今天发新闻稿说，空军一架“幻影”战机失联至今，搜救仍无所获。监委包宗和、李月德、方万富对本事件深表关切，已申请自动调查。

监委指出，台空军“幻影”2000战机曾遭质疑维护妥善率偏低，维护状况不佳，也有相关机零件配备与机龄等问题。

监委也将对一系列问题展开深入调查，以了解事实真相，厘清机关责任。这些问题包括究竟本起失联事件事实真相为何？是机械或人为因素造成？飞行员平时训练及战机保养情形为何？是否有法方延迟提供零件及调高价格，致使战机妥善率长年陷入不佳之状况发生？是否有机龄问题？相关单位对失联之后续处理情形为何？

据报道，台空军新竹基地一架机号2040、由上尉何子雨驾驶的“幻影”2000-5单座战机，本月7日晚间6时43分于基隆北北东90海里处雷达光点消失。军方已派遣空军各型机、海军各型舰数百次支援搜索，目前仍未寻获。

此前有报道称，台军方研判失联“幻影”战机黑盒子发送讯号区域并进行定位作业，水下打捞作业已公告招标，预计今天展开招标作业。如果顺利完成招标，将视天气确定打捞作业。

另据台国防部统计，“幻影”2000型战机在台服役20年期间，目前已累积六次事故纪录，其中五次发生在岛内、一次在法国。

此外，针对这次“幻影”战机失联事件，台空军司令部已成立飞机失事调查委员会，邀请飞安专家、学者、专业教授共同参与调查。

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