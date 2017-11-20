中国多地启用新能源车号牌 推动汽车产业转型升级

素有中国“汽车城”之称的吉林长春，今天（20日）正式启用新能源汽车专用号牌。新号牌以绿色为主色调，意在体现绿色、环保、科技的理念。

新能源汽车专用号牌当天还在中国其他十余个城市启用，2018年将在全国全面展开。

据中新社报道，新能源汽车不仅代表世界汽车产业转型升级的战略方向，更是缓解能源环境制约的重要选项，得到中国官方大力推广。

据中国公安部交管局最新统计，截至目前，中国全国新能源汽车已超过100万辆。

自2016年12月1日起，上海、南京、无锡、济南、深圳五个城市，率先试点启用了新能源汽车专用号牌，目前五个试点城市已发放新能源汽车专用号牌11万副。

按照公安部统一安排，2017年11月起，将增加吉林长春、河北保定、福建福州、山东青岛、河南郑州、广东中山、广西柳州、重庆、四川成都、云南昆明等城市启用新号牌；2018年上半年，将在中国全国所有城市全面启用。

为推广新能源汽车的普及，中国此前推出购车享有补贴，上路不限行等诸多优惠政策。

业内认为，此番启用新能源汽车专用号牌，是在向人们传递一种环保的紧迫感，对于促进汽车产业升级转型、服务经济社会发展大局和民生需求具有重要意义。

作为中国重要的汽车产业基地，吉林省已将新能源汽车列为九大战略性新兴产业之一。目前，其新能源汽车产业主要集中在长春和辽源两个地区，分别负责整车研发与动力电池技术突破。

尽管东北低温环境对推广新能源汽车不利，但吉林仍踌躇满志。官方早前透露，到2020年新能源整车产能有望达到20万辆，与传统汽车市场份额相当。

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