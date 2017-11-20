王毅：缅军始终是推动中缅友好的坚定力量

中国外交部长王毅昨天（19日）在缅甸首都内比都会见缅甸国防军总司令敏昂莱时表示，缅甸军队在缅国家发展稳定进程中发挥着重要作用，始终是推动中缅友好的坚定力量。

据新华社今天（20日）报道，王毅表示，中缅两军关系历经时间和风雨考验，是两国关系中不可或缺的重要组成部分，希望缅甸军队成为新时代推动中缅全面战略合作伙伴关系不断深化发展的生力军。

王毅也指出，若开邦问题背景复杂，需要循序渐进、标本兼治。中方提出三阶段解决设想，希望有助于推动问题的妥善解决。

他也说，中缅山水相连、命运与共，始终相互理解、相互支持，并称自己奉命在中共十九大召开后不久即访问缅甸，是要对外传递中方将发展对缅关系摆在外交优先方向的积极信息。

报道也引述敏昂莱指出，中国是缅甸的友好邻邦和最真诚朋友，长期以来一直为缅维护和平稳定、促进经济发展提供大力支持与帮助。缅甸军队愿继承两军交往友好传统，为推动缅中友好关系进入新时代发挥积极作用。

敏昂莱也表示，缅方赞赏中方在若开邦问题上所持立场，感谢王毅在缅孟两国之间穿梭斡旋，缅方赞同中方提出的三阶段解决设想。缅军队愿为早日妥善解决这一问题作出不懈努力。

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