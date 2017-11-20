马英九吁开发台湾最有价值的“脑矿”

台湾前总统马英九昨天（19日）呼吁重视教育，并引述美国专栏作家指台湾有一种最有价值的矿是“脑矿”，应透过教育把“脑矿”开发出来。

据中通社报道，马英九当天前往云林县虎尾镇，出席云林同乡文教基金会15周年庆暨“勤朴奖”清寒奖助学金颁奖典礼。

马英九在典礼上致词时引述纽约时报专栏作家托马斯·弗里德曼（Thomas Friedman）说，“台湾有一种最有价值的矿，就是‘脑矿’，能透过教育把‘脑矿’开发出来”，这是台湾重视教育的成果。

马英九回忆说，28年前自己担任研考会主委时，在高速公路上出了车祸，右手骨折。当时他的秘书立即下车拦车，但拦了好久，却没人停车。忽然有一辆小车停了下来，把他送医救治，这个人就是云林县籍的杨凤琴。

马英九说，杨凤琴的父亲担任过云林县选监小组召集人，当年杨凤琴送他到医院打上石膏后，还专车送他回台北医院开刀，如今他的手臂才能“打断手骨颠倒勇”（闽南话，有越挫越勇的意思）。这也代表云林人有情有义，让他一辈子都记得。

马英九指出，云林同乡文教基金会花了这么多钱来帮助清寒学生，让清寒学生继续受教育，是台湾成功的关键。

他认为，台湾天然资源不是那么多，但天然灾害却不算少，靠的就是教育。

马英九也希望获奖学生要懂得感恩、饮水思源、“吃果子，拜树头”，将来能够回馈社会，让更多人能受到奖助学金的帮助。

免费试阅14天