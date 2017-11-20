台民众愿赴陆就业读书创新高 台陆委会：三政策留人

台湾媒体今天公布“两岸关系年度大调查”结果，愿意赴中国大陆就业，及愿意让孩子去中国大陆念书的台湾民众人数，都创下八年来新高；台湾陆委会今天表示，对于中国大陆对台湾人才“磁吸”，台方持续加强“竞才”政策之竞争力，落实“留才、育才、揽才”全球竞才政策，避免人才外流。

台湾《联合晚报》报道，《联合报》调查发现，过去一年，两岸关系未见突破或恶化。但不满意蔡英文处理两岸关系表现的人，由去年四成八增为五成六，另有四成七质疑台湾两岸政策不当；在两岸趋势上，有四成民众愿意赴大陆就业，三成八愿意让孩子去大陆念书，都创八年来新高点。

台湾陆委会表示，台方持续加强“竞才”政策之竞争力，落实“留才、育才、揽才”全球竞才政策，避免人才外流，行政院已在10月22日公布解决企业缺人才的政策措施，提供投资抵减、优惠租税、签证及生活便利，以及建立友善新创环境，以留住国内优秀人才，并吸引外国优秀人才。

陆委会表示，目前台湾民众赴海外或中国大陆工作仅需经一般出境查验程序，不须事前申请核可，故有关民众实际赴陆就业人数，尚无明确统计数值；对于中国大陆广设青创基地吸引台湾民众赴陆就业、创业，成效仍待观察，政府会持续关注后续发展，陆委会也要提醒民众，两岸社会、法律体制不同，赴陆就业、创业仍具有一定风险及挑战，应审慎评估。

陆委会表示，台湾高等教育师资质量佳，学风自由，相较于中国大陆高等教育具有相当优势，台湾年轻人在自由、民主的环境中成长，都有自主判断及独立思考的能力，对于陆方在教育的相关作为，陆委会与教育部将持续关注，政府也欢迎陆生来台就学，乐见两岸青年学生进行正常有序的交流，以增进彼此的认识与了解。

对于台湾人愿赴陆就业、念书的比例创8年新高，台湾智库谘询委员董立文认为，这是受到中国大陆对台政策的影响，包括他们频密的宣传，以及所提供的待遇。他说，台湾是一个开放的国家，面对大陆的态度，国人会抱持不妨一试的心理，他并不意外。

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