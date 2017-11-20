调查：台湾儿少生活满意度低于国际平均

今天是世界儿童人权日，儿盟调查显示，17.2%的台湾儿少对生活的主观满意度未达60分，达60分以上占82.8%，但比荷兰等福利先进国家和国际平均低。

台湾联合新闻网报道，儿童福利联盟文教基金会今天发布新闻稿，公布学童主观生活满意感受调查，儿盟于5月24日至6月23日针对国小五、六年级与国中七、八年级学生进行抽样问卷调查，有效样本数为1598份，在95%信心水准下，正负抽样误差值不超过2.45个百分点。

儿盟调查显示，17.2%台湾儿少对生活主观满意度未达60分，达60分以上者占82.8%，与世界卫生组织的儿少跨国研究相较，荷兰儿少生活满意度达60分以上占92.3%，挪威、丹麦约占90%，而国际平均也有87.5%，表现都优于台湾。

儿盟调查指出，和过去儿盟调查相较，一周有4天以上与爸妈同桌吃饭的比率自2012年起逐年降低，可见亲子共食频率仍有进步空间。

在教育权方面，儿盟调查发现，仅15.2%台湾儿少非常喜欢去上学，和世卫组织的儿少跨国研究相较，明显低于挪威（46.8%）、荷兰（42.2%）等国，甚至也低于国际平均（33.5%）；至于社会参与及表意权，16.3%台湾儿少觉得周围大人不尊重他的意见，常常容易被反驳或忽略。

儿盟表示，台湾于2014年通过儿童权利公约施行法，意味着宣示儿童权利要与世界接轨，但根据调查显示，家庭权、教育权、表意权等方面都仍待改善，这也反映在儿少对生活的主观满意度，远比国际平均低；为了保障儿童人权，儿盟呼吁，要强化家庭亲子互动、改善过劳的教育环境，并增加友善的表意环境。

免费试阅14天