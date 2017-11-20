联合报年度调查：首现台对大陆民众好感者超过负评者

台湾《联合报》今天（20日）公布“两岸关系年度大调查”显示，不满意总统蔡英文处理两岸关系表现的人，由去年的48%增为56%，另有47%质疑台当局两岸政策不当，此外，有四成民众愿意赴陆就业，38%愿意让孩子去中国大陆念书，都创下八年来新高点。

《联合报》今天头条新闻报道了上述调查结果。联合报自2010年开始规划“两岸关系年度大调查”，每年定期追踪台湾民众对于两岸关系的看法。

据该报最新公布的调查显示，30岁以下年轻人的西进意愿由去年的三成增为53%，30至49岁青壮世代也有近半数愿意西进就业，都比去年增加9至12%。

此外，愿意让子女到大陆念书的人由去年的32%增为38%，创八年来新高点。另有12%民众愿意搬到大陆定居，也比去年增加5%。

这项调查也发现，49%台民众对大陆民众有好印象，比去年增加5个百分点。这是该报调查以来首次出现对大陆民众好感者超过负评者。

对大陆当局的负评也是历年最低，印象不佳者仅有45%。

该报自开始进行“两岸关系年度大调查”以来，前七年调查都有超过半数民众对大陆政府印象不佳，好评约三成上下。

今年调查，民众对大陆政府的负面评价较去年大幅减少9个百分点，对大陆有好印象者则由去年的31%上升为四成，好评创调查以来最高。

该项调查的发现还包括：台湾民众对于台湾前途的看法，仍以主张“永远维持现状”为主流，由去年的47%回升为49%；主张急独和缓独者则由去年的31%降为24%。

此外，有72%民众认为中国未来有可能成为世界第一强国。

这次调查于11月10日至13日晚间进行，成功访问了1170位成年人，另821人拒访；在95%的信心水准下，抽样误差在正负3.1个百分点以内。调查是以台湾住宅电话为母体作尾数两位随机抽样，调查结果依台湾20岁以上人口之性别、年龄及县市结构进行加权。

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