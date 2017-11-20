中国16个部门联手发文促释放民间投资活力

中国工业和信息化部（工信部）等16个部门日前联合印发了《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》。工信部相关部门负责人今天（20日）表示，希望借此释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级。

据中新社报道，指导意见要求，从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发，提出有针对性的措施，及时回应社会关切。

此外，推进产业政策由选择性向功能性转变，形成公平竞争的市场环境，促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。

据工信部相关部门负责人介绍，中国制造业领域的民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

负责人表示，当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍，部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位，营商环境有待进一步改善。一些垄断行业市场开放度不够，融资难、融资贵问题仍然存在，民间投资活力不强的局面尚未根本改观。

此外，中国制造业仍处在深度调整期，传统行业产能过剩依然严重，各类要素成本持续上涨，利润水平偏低，民间投资意愿不强；新兴产业发展尚处起步阶段，技术门槛高、资金投入大、培育周期长，民间投资信心不足。

该负责人强调，制定指导意见，就是要发挥民营企业在制造业发展中的主力军作用，推动实施《中国制造2025》，破解制约民间投资的体制机制障碍，激发民间投资活力，培育壮大新动能，改造提升传统产业，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展。

指导意见也提出了提升创新发展能力、提升信息化和工业化融合水平、参与工业基础能力提升、提升质量品牌水平、推动绿色制造升级、优化产业结构布局、促进服务化转型、鼓励国际化发展等，八个方面的主要任务。

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