缅总统会王毅：赞赏中方在若开邦问题上所持立场

缅甸总统吴廷觉昨天（19日）在缅甸首都内比都总统府会见中国外长王毅时表示，缅方希中方继续为缅国内和平进程提供支持与帮助。此外，也赞赏中方在若开邦问题上所持立场。

他表示，愿按照中方提出的三阶段解决设想，与孟方通过友好协商推动问题的解决，实现和平稳定，促进地区发展。

据新华社今天（20日）报道，吴廷觉在会上也请王毅转达对中国国家主席习近平的问候和祝愿，祝贺习近平在中共十九大上再次当选中共总书记。

吴廷觉表示，习近平提出的“一带一路”倡议有力推动了国际合作，促进了各国共同发展。缅方愿与中方一道，加快共建“一带一路”进程。

此外，缅方也赞赏建设中缅经济走廊的提议，愿就此与中方积极进行对接。

王毅则转达了习近平对吴廷觉的问候，表示中缅是友好近邻，上个世纪两国确立“胞波”情谊，进入新世纪成为全面战略合作伙伴，今后将建设命运共同体。

他说，中方视缅为共建“一带一路”的重要合作伙伴，愿根据缅国家发展规划和实际需要，同缅方探讨建设中缅经济走廊，促进两国的共同发展。

王毅表示，中方相信缅甸政府有智慧、有能力推进国内和平进程，愿根据缅方需求，继续为此提供帮助。

他也说，自己这两天穿梭访问孟加拉国、缅甸两国，在综合考虑缅孟双方诉求的基础上提出三阶段解决问题设想，得到了缅孟当事双方的积极回应。中方作为缅孟两国的共同朋友，愿继续为妥善处理好若开邦问题发挥建设性作用。

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