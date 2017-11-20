马英九：理解九二共识 两岸问题少很多

台湾前总统马英九今天（20日）在台湾东吴大学演讲，面对听讲大陆学生提问对当前两岸关系看法，他说，如果理解“九二共识”，问题就可以减少很多，两岸之间的争议应该透过和平协商解决。

台湾联合新闻网报道，东吴大学自2016学年度起聘请马英九以荣誉无给职方式担任“严家淦法学讲座教授”，以每月一场不同主题的演讲课程，与学生互动对谈。今天的演讲，马英九延续上次“开罗宣言”讨论，进一步驳斥“台湾地位未定论”主张。

马英九驳斥“台湾地位未定论”说法，同时回顾近代历史发生一些战争，造成国家与人民不幸，他也有感而发地提及，“要以一切的力量，防止战争的发生。”

马英九指出，当政者必须让人民安心，但这不是光凭当政者嘴说。必须尽一切力量让战争不发生，更不是告诉人民，如果发生战争可以撑多久？“我的天啊！撑一天就得死几万人，所以不是要比谁会撑，而是要说怎么样让战争不会发生。”

他说，可以找到防止战争发生的方法，两岸之间的争议应该透过和平协商解决。

马英九表示，“我过去担任总统的八年期间，经常被人批评是‘亲（倾）中卖台’，但我‘亲（倾）’了什么中？‘卖’了什么台呢？都是谣言！”

他质疑，在两岸关系互动上，“为什么要认为和中国大陆打交道就一定会吃亏”？

马英九以争取免签为例说明，过去两岸关系和缓有助台湾与世界交流，在他担任总统八年期间，世界上给予台湾免签证优惠的国家和地区多达164个，比之前李登辉、陈水扁担任总统时期的同样都是54个，足足增加了110个国家和地区。

他在演讲总结指出，两岸一定可以努力在不用武力方式的情况下，解决彼此的争议。

随后，有中国大陆学生向马英九提问，蔡政府上台之后的两岸关系症结？马英九说，民进党政府虽有善意、有诚意，但最重要的是没有办法接受“九二共识”。

马英九指出，“九二共识”的核心，是“一个中国、各自表述”。两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙。从地理上看，是邻居。从血缘上看，是亲戚。从事业上看，是伙伴。“中华民国是我的国家，两岸之间的争议应该透过和平协商解决。”

马英九认为，如果理解“九二共识”，两岸关系的问题，就可以减少很多。

演讲现场座无虚席。马英九现场统计，到场听讲的差不多有一半是大陆学生。对此，他说，“希望两岸年轻人多交流”。

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