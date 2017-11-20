分析人士：东风-41战略导弹已临近列装

（早报讯）中国官媒近日接连报道有关“东风-41”型洲际弹道导弹的消息，称这款中国最新型洲际导弹可能明年服役。北京有关人士分析，官媒热炒“东风-41”，显示这款战略导弹已基本完成试验任务，临近列装。

目前中国的战略核威慑能力与美国、俄罗斯相比仍有较大差距，一旦“东风-41”服役，这种差距将明显缩小。

中国有关当局11月5日在西北地区经常试射远程导弹的空域发布了禁航令，外界据此推断中国军方当天再次试射了“东风-41”型洲际导弹。有消息说，这是2012年以来，“东风-41”型导弹的第八次试射。

中央电视台近日接连邀请中国军方人士徐光裕、杜文龙、曹卫东等人，评论外界有关东风41型导弹的报道。徐光裕指出，“东风-41”导弹的射程突破1万2000公里，可以全球覆盖；该型导弹攻击目标的偏差只有100米，并且可以携带6到10枚分导式弹头，对手很难拦截。

接近中国军方的人士对《联合早报》分析说，与东风5型、东风31型等中国现有的几款洲际导弹相比，东风41型属于全新一代战略威慑武器，它的射程、速度、弹头数量和突防能力等主要技术参数与美国、俄罗斯的新型洲际导弹已经没有代差。

除陆基机动发射外，东风41导弹还可开发海基型，列装后将使中国核威慑能力达到与美、俄比肩的程度，是名副其实的“大国重器”。

这名人士介绍，长期以来，中国的战略核威慑主要依靠的是东风5系列洲际导弹，进入新世纪后，中国开发出增程型东风5A、多弹头分导型东风5B以及东风31型，射程基本能够覆盖美国等有核国家。但是东风5型导弹主要依靠地下发射井进行战备值班，一旦爆发核战，这类发射井很容易被对手摧毁。同时，面对美国新一代导弹防御系统，东风5和东风31型导弹的突防能力都显得不足，战略威慑力自然也大打折扣。

人民日报社旗下的《环球时报》20日报道，“东风-41”性能将超越美国“民兵-3”和俄罗斯的“白杨-M”洲际弹道导弹，极大提高中国核力量的威慑和生存能力。

报道引述中国导弹专家杨承军说，目前中国战略导弹武器是第二代和第三代并举。“东风-41”是中国第四代战略导弹武器，有些技术达到世界领先水平。“东风-41”的反应时间比以往战略导弹大幅缩短，精度得到根本性提升，基本火力单元更加精干，机动性能更强，威力很大，摧毁性达到数百平方公里，可以反击全球重要战略目标。

另据台湾《联合报》报道，“东风-41”弹长16.5米，弹径2.78米，整体重量达到63.5吨，采用三级固体燃料推进。采用公路机动平台、铁路机动平台、加固地井发射三种方式部署，可装载一枚1.2吨的300万吨级当量热核弹头，或装载六枚200公斤30万吨级当量热核弹头，或装载10枚20万吨当量的核弹头。

接近中国军方的人士也指出，“东风-41”服役将明显削减萨德（THAAD）等美国现有导弹防御系统的作用。但像“东风-41”、“民兵-3”、“白杨-M”这样的战略“大杀器”，主要在大国之间发挥“恐怖平衡”的作用，让对手不敢使用核武器，因为任何国家都无法承受核战争的后果。（《联合早报》于泽远北京报道）

免费试阅14天