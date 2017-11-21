王毅会维文：愿同新加坡加快推进“一带一路”建设

中国外交部长王毅昨天（20日）在缅甸首都内比都出席亚欧外长会议期间会见新加坡外长维文时表示，中方愿同新加坡加快推进“一带一路”建设，共建互联互通、金融支撑、三方合作三个平台，提升两国各领域务实合作水平。

中新社引述王毅指出，在中新双方共同努力下，今年两国关系发展良好。此外，新加坡作为中国—亚细安关系协调国，为深化中国亚细安合作，妥善处理南中国海问题、推动东亚合作领导人系列会议取得成功发挥了重要作用，中方对此表示赞赏。

王毅指出，新加坡明年将出任亚细安轮值主席国，中方支持新方履行好职责。

此外，也赞赏亚细安对中方提出制定“中国—亚细安战略伙伴关系2030年愿景”做出积极回应。这将是指导双方关系未来发展的纲领性文件，既要与《亚细安共同体愿景2025》发展战略相衔接，也要与联合国2030年可持续发展议程相呼应，同时将为中国亚细安共建“一带一路”注入新的动力。

王毅表示，中国愿与亚细安国家在相互尊重、平等协商基础上推进“南中国海行为准则”的实质磋商，并通过磋商不断增进各国间相互信任，维护好南中国海的和平稳定。

报道引述维文表示，新中之间没有突出矛盾分歧，没有重大利益冲突，合作空间前景广阔。

他表示，新加坡愿与中方一道，共建互联互通、金融支撑、三方合作三个平台，加快双边自贸协定升级谈判进程，将两国各领域交流合作推向新的高度。

维文指出，当前亚细安—中国关系发展顺利，不久前在菲律宾举行的亚细安—中国领导人系列会议通过了一系列重要文件，新加坡愿积极发挥明年亚细安轮值主席国作用，推动各项合作的落实，促进双方关系的发展。

此外，新方也认为，磋商“南中国海行为准则”本身就是增进信任的过程，亚细安各国愿与中方共同努力，巩固当前南中国海局势趋稳向好的势头。

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