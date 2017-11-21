维密大秀首登亚洲 浓郁中国风意欲讨好中国市场

2017“维多利亚的秘密”（Victoria’s Secret）时尚大秀昨晚（20日）晚在上海登场。这也是维密大秀首登亚洲，自1995年到现在，维密大秀共四次离开美国，其余三次分别是戛纳、伦敦、巴黎。

据中新社报道，从今年2月首家维密直营旗舰店落户上海，到11月维密大秀在上海举行，维密一年内两度在中国“大动干戈”，可见其对中国市场觊觎已久。

据中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场年销售额在1000亿元（人民币，下同，204.53亿新元）以上，市场规模超过600亿元。面对如此庞大消费动力，维密意欲“讨好”中国市场也无可厚非。

早在2016年，78岁高龄的维密母公司LBrand公司CEO Leslie Wexner就曾表示，维密年度大秀可能会在2017年移师上海。目的是“讨好”广阔的中国市场。

据悉，维密大秀为了致敬“中国风”，今年后台超模们穿的浴袍都刺上了在中国极具代表意义的牡丹花，为浴袍增加了华丽之感。

此外，在大秀中还专门开辟了“Porcelain Angel（青瓷佳丽）”板块。

与去年维密超模们将中国娃娃、舞龙舞狮、京剧等都穿在身上相比，今年在上海演绎的“中国风”显然更接地气。

“Porcelain Angel（青瓷佳丽）”环节伊始，舞台四周降下了六幅青白花纹相间的幕布，四周屏幕也是一片青白色调，随后走出的维密超模们均身着“青花瓷”式样，其束腰、披风、鞋、手套等单品均为白底青花的花纹。

此外，今年参与维密大秀的中国“超模军团”，包括刘雯、奚梦瑶、何穗、雎晓雯、陈瑜、谢欣、王艺七名。这也是自维密秀开秀以来，中国模特参与走秀人数最多的一次。

中国观众也没有辜负维密对此场大秀的良苦用心。除了开秀前三个月时，维密微博话题阅读量就已达到7000多万外，开秀前一小时，上海梅赛德斯奔驰文化中心外就排起了长队。

原本应晚间8时开场的维密秀，也因观众太多耽误入场时间，最终推迟至8时20分开始。

秀场内更是座无虚席，大秀结束后，网上便热传起一张王思聪站着看维密秀的照片，并配文“有钱也不好使！王思聪看维密秀迟到了没位干站着”。

随着维密超模们的出场，场内尖叫声更是此起彼伏。现场除了“Porcelain Angel（青瓷佳丽）”板块外，此次维秘秀还有Nomadic Adventure（游牧探险），Goddesses（女神），A Winter’s Tale（冬境传奇），Punk Angel（朋克天使）和Millennial Nation（千禧）五大板块。

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